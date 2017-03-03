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Интервью

VladivostokBoatShow – 2017 набирает крейсерскую скорость!

Интервью с исполнительным директором VladivostokBoatShow - Викторией Кидяевой
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

С началом 2017 года во Владивостоке началась активная подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт VladivostokBoatShow. Напомним, что она пройдет с 19 по 21 мая 2017 года.

Для того чтобы получить информацию о ходе подготовки, концепции и инфраструктуре выставки, мы обратились к Кидяевой Виктории - исполнительному директору выставки.

Справка: Кидяева Виктория Андреевна, 26 лет. С 2015 года занимает должность исполнительного директора VladivostokBoatShow.

- Виктория, расскажите немного о себе? Как такая молодая девушка стала одним из ключевых организаторов одного из ключевых мероприятий нашего края? Что привело вас в эту сферу?

Раньше я работала в сфере, причастной к организации мероприятий. Впервые в жизни побывала на выставке, когда была одним из организаторов чемпионата по приготовлению стейков. Тогда я работала в ресторанном агентстве «Анонс». После работала на стенде компании – участника выставки. Мне безумно нравилось мероприятие, и я мечтала принять участие в его организации. Так вот, мечты сбываются! Два года назад меня пригласили на должность исполнительного директора выставки, и я не смогла отказаться!

- Сколько времени отнимает у вас любимое дело?

Времени занимает ровно столько же, сколько любая деятельность. Конечно, бывает так, что работаешь практически 24*7, но это лишь в преддверии открытия выставки и на время ее работы.

Этот проект требует к себе несколько иного подхода,чемдеятельность офисного работника. Подходишь с душой, болеешь и переживаешь за проект, ведь это как твой ребенок, ты в ответе за его будущее.

- Ваше хобби связано с вашей трудовой деятельностью? Парусный спорт, гонки на яхтах - это всего лишь работа, или плюс ко всему уже любимое увлечение?

Конечно, работа изменила мою жизнь, появились новые возможности для досуга, ведь в яхтенный сезон в яхт-клубе приходится проводить большую часть своего времени.

После того, как мы при поддержке яхт-клуба «Семь Футов» организовали проект «Гонка под парусом», я сама попробовала ходить на яхте. И знаете, мне безумно понравилось! В командных гонках на яхтах, кстати, может принять участие любой желающий. Даже если ты не умеешь плавать! А опыт хождения под парусом и тем более не обязателен. Удивительно, но раньше я не подозревала, что такой спорт открыт для всех желающих, нет никаких критериев отбора, кроме возраста. Кстати, любой желающий может посетить в свободное время яхт-клуб, посмотреть соревнования, которые проходят у нас в акватории.

- Как организатору такого масштабного мероприятия, вам, наверное, приходится сталкиваться с рядом проблем, в том числе с финансированием и поиском партнеров. Скажите, а есть ли поддержка со стороны органов власти? Насколько мне известно, мероприятия такого формата активно поддерживаются в других странахгосударством?

Поиск средств на проведение мероприятия, это, безусловно, нелегкая задача, и если бы в организации выставки нам не помогал яхт-клуб «Семь Футов», предоставляя территорию и прилегающую акваторию, мероприятие бы не состоялось. В Корее, например, выставка катеров и яхт является событием, развивающим как индустрию яхтинга, так и туризм в регионе, поэтому государство заинтересовано в финансировании таких проектов. Хотя VladivostokBoatShow преследует те же цели, до сегодняшнего дня помощи или интереса со стороны государства не было. Я уверена, что при поддержке государства мы бы могли вывести выставку на совершенно иной уровень, способствуя развитию индустрии у нас регионе. Отмечу, что стоимость участия в выставке для компаний складывается из стоимости оборудования, работ по установке, оплаты персонала проекта. При наличии финансирования события у нас бы была возможность сократить наши затраты и, как результат, снизить финансовый барьер для участия компаний. Участников бы стало больше, а выставка - масштабнее!

- Виктория, можно ли назвать VladivostokBoatShow мероприятием международного уровня? Другие страны принимают участие? Насколько активно?

Конечно! Выставка открыта для участников со всего мира. За восемь лет в мероприятииприняли участие такие страны, как Корея, Япония, Таиланд, Франция, Китай. Не так активно как хотелось бы, но все опять упирается в поддержку со стороны государства, так как осветить мероприятие по всему миру достаточно сложно и очень дорого, у нас не хватает ресурсов.

Мы очень благодарны нашим постоянным и появившимся в этом году информационным партнерам! Поддержка с их стороны - очень существенна!

- Виктория, какая миссия у выставки VladivostokBoatShow? Что получит участник выставки и что получит посетитель?

Выставка концентрирует в одном месте яхтенный рынок, рынок сопутствующих товаров и услуг и конечного покупателя. Участник получает рекламные инструменты для продвижения своей торговой марки для целевой аудитории.

Посетитель получает «полный фарш» - все интересующие его компании в одном месте в одно время. Возможность посмотреть - попробовать- выбрать и приобрести. Выставка так же позволяет познакомиться и выбрать компанию, предоставляющую сервисное обслуживание или продающую комплектующие. Это большая экономия времени и знакомство с рынком в преддверии открытия яхтенного сезона в один день.

- Виктория, и все же, нашим читателям, я думаю, интересно узнать про инфраструктуру выставки - какие зоны будут, как будут наполнены?

Посетить выставку стремится большое количество людей, никого не останавливает платный вход, жители нашего края действительно заинтересованы данным мероприятием. Конечно, у нас предусмотрена развлекательная программа, с розыгрышами от участников выставки, так же будет детская интерактивная зона. На мероприятие можно прийти всей семьей и каждый найдет себе занятие по душе и интересам! Наша задача увлечь людей в течение всех трех дней!

- Как стать участником выставки? Компания обязательно должна быть профильной?

Для того чтобы принять участие, надо лишь позвонить в оргкомитет выставки и оставить заявку. Предпочтение отдается, конечно же, профильным компаниям, ведущим свою деятельность в сфере яхтинга и предоставляющих сопутствующее оборудование и услуги.

- Виктория, а есть постоянные участники. Те, которые, возможно, участвуют из года в год и уже сразу после мероприятия начинают готовиться к следующему.

Конечно, это компании Дальневосточного региона, многие из них ведущие торговые марки рынка. Своим участием в выставке они из года в год подтверждают свой статус.

- Что нового ждет гостей и участников мероприятия в этом году?

В этом году мы пробуем несколько новый формат мероприятия в техническом плане, в дополнение ко всему ожидается обширная развлекательная программа, в которую войдут: парусные регаты, показательные выступления аквабайкеров, виндсерферов, соревнования на аутригерах, сапах и многое другое.

VladivostokBoatShow – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

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