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Дневник девушки: Что такое читмил?

Когда можно есть все?
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о читмиле. 

"Читмил - что это? Это одноразовый прием пищи, включающий в себя все продукты, которые выходят за рамки правильного рациона.

День, когда ты позволяешь себе есть все, что хочется! Очень тяжело для организма все время контролировать съеденное, в конце концов это отразиться на Вашем самочувствии и настроении, поэтому позволить себе ужин или обед не просто можно, но и нужно!

При долгом соблюдении диеты развивается привыкание к составляющим ее продуктам, а лишний вес перестает уходить должным образом.

Читмил положительно влияет:

  • на разгон щитовидной железы, на несколько суток усиливая термогенез;
  • на выработку гликогена и инсулина, в результате появляется энергия и бодрость;
  • на увеличение лептина, регулирующего аппетит;
  • на психологическое состояние, уменьшая риск срыва, и гарантируя продолжение диеты дальше;
  • на разгрузку ЖКТ от чрезмерного количества употребляемого на диете белка.
    • Жировые клетки вырабатывают специальный гормон, который называется лептином. Он участвует в распределении энергии и метаболизме, и вместе с гипоталамусом отвечает за чувство насыщения и голода.

    От количества потерянной жировой массы зависит уровень выработки лептина. Когда терять уже нечего, мозг подает сигнал сохранить имеющуюся энергию и обменные процессы значительно замедляются. Это влияет на процесс похудения и вызывает остановку потери лишних килограммов.

    Количество лептина следует всегда поддерживать на достаточном уровне.

    Всем приятного аппетита!"

    Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.

    Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".

    РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.

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