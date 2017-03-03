Дневник девушки: Что такое читмил?

Участница реалити-проекта РИА VladNews «Дневник девушки» 36-летняя мама троих детей Жанна Ивашкина сегодня рассказывает о читмиле.
"Читмил - что это? Это одноразовый прием пищи, включающий в себя все продукты, которые выходят за рамки правильного рациона.
День, когда ты позволяешь себе есть все, что хочется! Очень тяжело для организма все время контролировать съеденное, в конце концов это отразиться на Вашем самочувствии и настроении, поэтому позволить себе ужин или обед не просто можно, но и нужно!
При долгом соблюдении диеты развивается привыкание к составляющим ее продуктам, а лишний вес перестает уходить должным образом.
Читмил положительно влияет:
От количества потерянной жировой массы зависит уровень выработки лептина. Когда терять уже нечего, мозг подает сигнал сохранить имеющуюся энергию и обменные процессы значительно замедляются. Это влияет на процесс похудения и вызывает остановку потери лишних килограммов.
Количество лептина следует всегда поддерживать на достаточном уровне.
Всем приятного аппетита!"
Напомним, с 1 сентября 2016 года РИА VladNews запустило реалити-проект под названием «Дневник девушки». Этот проект – реальный пример изменения жизни корреспондента РИА VladNews Анастасии Полетаевой. Настя уже ведет здоровый образ жизни: правильно питается и занимается спортом. Затем к проекту присоединилась Жанна.
Кроме того, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, теперь он ведет "Дневник парня".
РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.