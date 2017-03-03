Газировка и красное мясо может спровоцировать рак груди, - медики

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследование установили, что любители красного мяса и газировки подвержены раку груди, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на MEDdaily.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 45204 женщин от 27 до 44 лет. В ходе исследования эксперты решили найти связь между диетой и уровнями маркеров воспаления в крови. Они подсчитали для каждой диеты уровень воспаления.

За время исследования у 870 женщин выявили рак молочной железы до наступления менопаузы, а у 490 участниц — в постменопаузе.

Далее женщин разделили участниц на пять групп. Результат показал, что те, кто питался согласно диете с высокими уровнями маркеров воспаления, на 35% был увеличен риск возникновения ракового заболевания. Самым опасным рационом оказался тот, который включал в себя много сладостей, красного мяса и газировки.