Сидячая работа вреднее стоячей, - ученые

Сидячая работа повышает риск развития ишемической болезни сердца

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Британские ученые показали, что сидячая работа повышает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) и ожирения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Результаты исследования представлены в Internal Journal of Obesity.

Сейчас накоплен достаточно большой объем эмпирических данных о связи между малоподвижным образом жизни и риском различных заболеваний. Известно, что среднестатистический европеец, американец либо австралиец проводит в сидячем положении примерно 4,2 часа в будни и 2,9 часа в уикенд. При этом сведений о том, что дополнительная физическая нагрузка в свободное время компенсирует вред от статичного положения на работе, нет.

Между тем недостаточно точной информации о том, как разные положения тела (сидя, лежа, стоя) влияют на сердце и сосуды. Чтобы восполнить пробел, ученые из нескольких университетов провели эксперимент с участием 111 сотрудников почтовой службы Шотландии Royal Mail Group. Выборка наполовину состояла из некурящих офисных работников и работников курьерской службы в возрасте 22–60 лет.

В течение недели работники носили фитнес-монитор, фиксирующий ежедневное время пребывания в положениях стоя, сидя, лежа, ходьбы, а также количество подъемов из положения сидя и спусков из положения стоя. Дополнительно авторы проанализировали артериальное давление, окружность талии, уровень глюкозы и холестерина в организме подопытных. Кроме того, людей обследовали на предмет биомаркеров, указывающих на риск ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

Анализ показал, что частое пребывание в сидячем положении коррелирует со снижением «хорошего холестерина», ростом окружности талии и триглицеридов (биомаркер атеросклероза), риском ишемической болезни сердца от умеренного до умеренно-высокого. Для ходьбы корреляция была обратной, в частности физическая активность ассоциировалась с ростом адинопектина - гормона, расщепляющего жиры и, предположительно, участвующего в укреплении сердечно-сосудистой системы. В свою очередь, пребывание в положении стоя оказалось статистически значимо связано с ростом «хорошего холестерина» и в то же время - окружности талии.

По словам авторов, полученные данные вновь указывают на риск, который несет в себе сидячая работа. Между тем исследование позволяет оценить пользу пребывания в положении стоя относительно положения сидя: оно, хотя и меньше, чем ходьба, также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти выводы должны обратить внимание работодателей на условия службы, а властей - на недостатки системы здравоохранения, считают ученые.