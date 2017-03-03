Школьницы Владивостока к 8 Марта делают подарки своими руками

Гостьи «Антресоли» участвовали в мастер-классе по изготовлению необычных украшений из фетра

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» на базе клуба «Антресоль» продолжают организовывать для школьников приморской столицы интересные и полезные занятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Во внеурочное время здесь все желающие подростки могут реализовать свои творческие способности и найти новых друзей. В преддверии празднования Международного женского дня 2 марта юные гостьи «Антресоли» участвовали в мастер-классе по изготовлению необычных украшений из фетра.

После рекомендаций специалистов МРЦ Валентины Ким и Ульяны Шароповой рукодельницы вырезали из фетра лепестки цветов и сшивали, дополняя аксессуар бусинами или бисером. Расходы на покупку материалов для мастер-класса взял на себя Молодежный ресурсный центр.

«У меня теперь есть брошь в виде астры. Только я еще пока не решила, что ею украшу: платье, пальто, рубашку или сумку», – рассказала гостья «Антресоли» Даша Фурманова.

«Брошь станет необычным и красивым подарком к 8 марта для сестры», – отметила участница мастер-класса Катя Овчинникова.

Для информации:

Мероприятия в клубе МРЦ «Антресоль» – бесплатные. Расположен клуб по адресу: Океанский проспект 99-76. Расписание мероприятий и фотоотчет размещены на сайте: mrc-vlad.ru, в группе клуба «Антресоль» ВКонтакте, дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 245-23-05, 222-22-94.