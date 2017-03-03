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Общество

Китаянка родила тройню с почти недельным перерывом

Мальчик оказался старше сестер на 6 дней
Фото: Privet-Rostov.ru Фото: Privet-Rostov.ru
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Жительница Китая родила девочек-близняшек уже через шесть дней после того, как на свет появился ее первенец, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Этот случай заинтриговал ученых.

О весьма необычном инциденте сообщило агентство China News Service. Жительница расположенной на востоке Китая провинции Хэбэй родила девочек-близняшек спустя шесть дней после того, как на свет появился ее сын. Первенец родился 21 февраля, его вес составил 1,44 кг. Все дети на данный момент находятся в реанимации. Принимавшая роды акушерка рассказала, что за все время ее трудовой деятельности с подобным явлением она сталкивается впервые. В науке это называется дизиготной тройней. Развитие мальчика происходило в другой плодной оболочке, и он был отделен от сестер.

Жительница КНР вышла замуж в 2012 году, однако долгое время им с мужем зачатие не удавалось. В августе 2016 года китаянка лечилась в городе Ухань. Терапия, как оказалось, была весьма успешной. Описанный случай рождения поможет ученым больше понять о механизме появления близнецов.

В Китае долгое время проводилась политика «Одна семья – один ребенок», в рамках которой жителям страны разрешалось иметь только одного наследника. Однако в 2015 году это ограничение было снято. Правительство предполагает, что такое решение позволит улучшить демографическую проблему: сейчас население Китая начало стремительно стареть.

Напомним, в августе 2016 года описывался еще один весьма необычный случай, произошедший в КНР. Если верить представленной информации, китаянка Ван Ши была беременна в течение 17 месяцев. Максимальный срок вынашивания ребенка, известный науке, до этого момента составлял 13 месяцев. Таким образом, женщина установила мировой рекорд. Специалисты, впрочем, к этому случаю отнеслись скептично, заявив, что вероятность такого отклонения практически исключена, и инцидент мог быть ничем иным, как ошибкой в определении срока беременности. Кроме этого, Ван Ши, возможно, столкнулась с выкидышем во время предыдущей беременности. 

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