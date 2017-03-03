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​"Левое полушарие - лайк, а правое - репост," - ученые

Стал известен один из механизмов соцсетей
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

"Левое полушарие - лайк, а правое - репост", - шутят нейрофизиологи из США, которые исследовали области мозга, отвечающие за желание делиться публикациями в соцсетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Как оказалось, соцсети не просто так достигли столь невероятной популярности. Принципы, которые лежат в их основе (например, механизмы репостов и лайков) тесно коррелируют с некоторыми базовыми особенностями человеческого мозга.

Исследованием нейробиологических механизмов, вынуждающих вас лайкать и репостить в режиме нон-стоп, занялись сотрудники университета Пенсильвании.

За показателями активности мозга добровольцев следили, когда те читали материалы на сайте одного из нью-йоркских СМИ.

«Наблюдая за паттернами активности, фиксируемыми в мыслительных органах участников эксперимента при помощи МРТ, мы научились определять, какие публикации обладают самым высоким потенциалом "вирусности". То есть, материалы, которые побуждают читателей делиться ими в соцсетях, активизируют вполне конкретные области головного мозга», - рассказали авторы исследования.

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