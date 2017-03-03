Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района 15:20, 03 марта Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района
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Политика и экономика

Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района

Председатель оставил в силе решение нижестоящего суда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Глава Лазовского района Приморского края Анатолий Кубарев был оставлен под домашним арестом постановлением Приморского краевого суда, которое было вынесено сегодня, 3 марта, рассказали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе суда. Как сообщила корреспонденту пресс-секретарь краевого суда Виктория Ковалева, апелляция на постановление Лазовского районного суда поступила в краевой суд 1 марта. Судья Евгений Олещенко оставил решение судьи Елены Волковой без изменений.

Необходимо отметить, что в отношении главы Лазовского района края СУ СК Приморья было возбуждено дело по статьям 33 и 286 Уголовного кодекса. Два судьи Лазовского суда - Елена Волкова и Антон Галчатников - в один день (14 февраля) вынесли решения о домашнем аресте и временном отстранении от должности чиновника. 

По версии следствия, в период с марта по апрель 2015 глава Лазовского муниципального района, дал незаконное указание своему первому заместителю предоставить ООО "СВК" в аренду для добычи грунта земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, который находился в долгосрочной аренде физического лица. В результате проведенных ООО "СВК" действий по разборке грунта, произошла порча плодородного слоя земельного участка, в связи с чем причиненный государству ущерб составил 9,6 млн рублей.

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