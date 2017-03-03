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Ребенок трех лет попал под колеса автобуса в Приморье

Девочка доставлена в больницу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило тревожное сообщение о ДТП в районе автобусной остановки «Фабрика пианино», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.  

Установлено, что мама с ребенком стояли на автобусной остановке. В какой-то момент женщина отвлеклась на телефонный звонок. Оставшись без присмотра, 3-летняя девочка выбежала на проезжую часть дороги и оказалась под передним колесом рейсового автобуса. Внезапное появления ребенка на дороге стало полной неожиданностью для водителя.

Девочка доставлена в лечебное учреждение с диагнозом: закрытый перелом голени.

Установлено, что 34-летний водитель маршрутного автобуса имеет стаж вождения 16 лет.

Сотрудники полиции провели с матерью ребенка профилактическую беседу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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