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Приморец ответит за похищенное портмоне

Подозреваемый задержан
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В полицию обратился житель города Арсеньева, который рассказал, что ночью около магазина на улице Жуковского неизвестный, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитил у него портмоне, после чего скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

По сообщению на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и очевидцев происшествия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя города Арсеньева.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Наказанием за открытое хищение чужого имущества может стать лишение свободы на срок до четырех лет.

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