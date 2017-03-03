Во Владивостоке прошел семинар-форум, объединивший школы города

Учащиеся смогли смогли узнать о молодежных и школьных проектах

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

1 марта во Владивостоке состоялся семинар-форум «Развитие социальной одаренности школьников через участие во Всероссийских детско-юношеских общественных и общественно-государственных организациях», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организаторами мероприятия выступили Региональное отделение Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и гимназия № 2, на базе которой и проходил форум.

На форум были приглашены заместители директоров по воспитательной работе образовательных учреждений города, школьники и активисты органов студенческого самоуправления. Экспертами на форуме выступили представители управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», Дальневосточное отделение Российской академии наук, Приморское региональное отделение «Российские студенческие отряды", представители регионального отделения «Российское движение школьников» и другие представители молодежных движений и организаций.

Работа форума проходила по четырем направлениям «Российского движения школьников»: личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное направление, военно-патриотическое воспитание. Дополнительной секцией стало экологическое направление. Так, на секции личностного развития эксперты представили учащимся проекты по развитию школьников через интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, участие в движении КВН, а также научные исследования.

«На форуме учащиеся общеобразовательных учреждений узнали о самых интересных и значимых мероприятиях для школьников, смогли задать интересующие их вопросы, а также поделиться своими инициативами для дальнейшей реализации их совместными усилиями с молодежными организациями Владивостока», - рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

По словам председателя регионального отделения «Российское движение школьников» Максима Пряженникова, форум стал первой городской площадкой, на которой учащиеся разных общеобразовательных учреждений смогли узнать о молодежных и школьных проектах, а региональное отделение РДШ стало связующим между общественными организациями и школами города Владивостока.

Для справки. Российское движение школьников (РДШ) — общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. РДШ создана при Федеральном агентстве по делам молодёжи в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Членство допускается с 8 лет и является добровольным.