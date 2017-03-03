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Общество

Выходные во Владивостоке будут морозными

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В ближайший выходные погода в Приморье будет переменчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Минувший день во Владивостоке был ветреным и прохладным: максимальная температура воздуха составила −4 °С. Морозной была и ночь: к утру столбики термометров в разных районах города опустились до отметок −9...−11 °С.

Сегодня, 3 марта, Приморье остается под действием циклона. Существенных осадков не ожидается. Дневные температуры сохранятся на уровне вчерашнего дня.

Во второй половине дня во Владивостоке при переменной облачности и слабом до умеренного ветре воздух прогреется до −1…−3 °С.

В ближайшие сутки на территории края возможен небольшой снег. Температурный фон значительно не изменится. Ближайшей ночью в континентальной части края и на восточном побережье −12…−17 °С, в горных районах до −26 °С, на южном побережье −4…−9 °С. Температура воздуха днем от −5 °С до −9 °С, на юге и побережье от −3 °С до +2 °С.

Во Владивостоке в субботу осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы −6…−8 °С, днем −2…−4 °С.

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