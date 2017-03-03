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В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом

Трагедия произошла в городском парке Арсеньева в День Конституции
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Несовершеннолетние свидетельницы по делу о забитой в парке города Арсеньев Приморского края женщине перешли в разряд подозреваемых. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская.

- Девочки стали подозреваемыми, их участие в деле было переквалифицировано, - рассказала представитель СУ СК Приморья.

Напомним, жители города Арсеньев изначально очень упорно этого добивались. Так, они собирали подписи под заявлением в полиции, писали петицию в интернете, выходили на митинг недалеко от места нападения.

Напомним, трое 15-летних подростков – парень и две девушки – избили в парке «Восток» женщину-повара, возвращавшуюся с работы. Преступление было совершено вечером 12 декабря 2016 года, в День Конституции. Орудие преступления – бита. Женщина умерла в реанимации 18 декабря от открытой черепно-мозговой травмы. Других повреждений подростки потерпевшей не наносили.

По словам горожан, причастные к преступлению школьницы прилюдно хвастались побоями, нанесенными потерпевшей.

Дело квалифицировано по статье 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

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