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Убийца 17-летнего подростка в Приморье ранее уже был судим

Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В Большом Камне двум местным жителям, предъявлено обвинение в убийстве 17-летнего подростка, сообщает РИА VladNews. 

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение двум 18-летним местным жителям/ Заказчику убийства предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму), исполнителю п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму). Сейчас оба подозреваемых заключены под стражу.

Как ранее сообщало РИА VladNews, убийство произошло на почве ревности. Девушка, которая находилась на момент инцидента в отношениях с ныне убитым парнем, ранее встречалась с другим молодым человеком, с которым не так давно рассталась. Парень же не смог пережить уход девушки и решил действовать кардинально. Его друг предложил убить школьника за денежное вознаграждение. В результате чего в подъезде собственного дома был обнаружен подросток 17-лет с множественными колото-резаными ранами. Общее количество ножевых ранений насчитывало около 30, 10 из них пришлись в голову потерпевшего. Парня доставили в местную больницу, но от полученных ранений несовершеннолетний скончался.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с преступлениями против личности Управления уголовного розыска краевой полиции (ОРЧ-4) по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали 18-летнего жителя города Большой Камень, который дал признательные показания. Молодой человек рассказал, что предложил знакомому, которого бросила девушка, за денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей устранить конкурента.

Представитель Следственного комитета региона сообщила корреспонденту РИА VladNews, что ранее исполнитель "заказа" уже был судим по статье 166 УК РФ (угон). Ему назначили наказание в виде 80 часов исправительных работ. 

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками полиции.

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