Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района 15:20, 03 марта Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района
Выходные во Владивостоке будут морозными 15:08, 03 марта Выходные во Владивостоке будут морозными
В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом 14:47, 03 марта В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 03 пятница
15:25
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
15:25
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
15:25
Приморец, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке, отправлен в психбольницу Фото и Видео
15:20
Приморский краевой суд оставил под домашним арестом главу Лазовского района
15:19
Во Владивостоке прошел семинар-форум, объединивший школы города
15:08
Выходные во Владивостоке будут морозными
14:57
Фильм о горе Пидан снял Владивостокский режиссер Видео
14:47
В Приморье две 15-летних девушки подозреваются в разбое со смертельным исходом Эксклюзив
14:37
Какой сегодня праздник: 3 марта - Всемирный день дикой природы
14:32
Убийца 17-летнего подростка в Приморье ранее уже был судим Эксклюзив
14:21
Серьезное ДТП с участием такси произошло во Владивостоке
14:08
Люди с расширенными зрачками вызывают больше доверия, - ученые
13:57
Главврач психбольницы Владивостока: к суициду чаще склонны психически здоровые люди Эксклюзив
13:54
В ДФО привлекут 550 специалистов в этом году
13:46
В Приморье задержан серийный мошенник
13:35
Приморцы совершили кражу с частной территории
13:24
В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится
13:13
Афиша культурных событий на 3 - 5 марта во Владивостоке Видео
13:04
В Приморье два тигра устроили кровавую битву
12:52
Владивостокцы будут искать незаконные парковки
12:41
Дальневосточный леопард обзавелся собственным самолетом
12:25
19-летняя автоледи, сбившая молодую пару в центре Владивостока, расплакалась на своем суде Фото
12:16
Семь пожаров зафиксировано в Приморье
12:16
В сети появился сайт в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева
11:47
Разгадать загадку Евы пытаются приморские художники Фото
11:36
Мужчина пострадал в тяжелой аварии-"перевертыше" на острове Русский Фото
11:22
Популярная социальная сеть среди молодежи удалила больше 300 ссылок с данными о «группах смерти»
11:01
Студентка из Владивостока стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия -2017»
10:51
Во Владивостоке суд принимает решение по громкому делу об аварии Эксклюзив
10:38
Автором Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович
10:21
Мошенник, заработав более 1 млн рублей, отправится в суд во Владивостоке
10:07
Доллар снова в цене
09:55
В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Какой сегодня праздник: 3 марта - Всемирный день дикой природы

С каждым днем все больше людей задумываются о важности в жизни планеты
Фото: Виталий Берков Фото: Виталий Берков
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Это событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Отметим, что в том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия - Конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения».

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Следует уточнить, что данное собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года.

К слову, участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, однако страны, которые ее подписали, были обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Уточним, что участниками Конвенции являются 180 стран. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, как правопреемница Советского Союза – в 1992 году.

Появление такого праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения биологического многообразия на планете. Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для других видов подталкивает небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан по всему миру объединять усилия ради спасения природы, которая гибнет из-за вмешательства человека.

С каждым днем все больше людей задумываются о важности в жизни планеты не только человека, но и каждого живого существа, будь то животное или растение. Этот праздник и грамотное его проведение с участием СМИ позволяет показывать людям красоту дикой природы, созданной и живущей независимо от мира людей. Он призван научить человека жить в гармонии с окружающим миром

comments powered by Disqus
Похожие новости
В ДФО привлекут 550 специалистов в этом году
13:54, 03 марта 2017 В ДФО привлекут 550 специалистов в этом году

По программе трудовой мобильности

В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится
13:24, 03 марта 2017 В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится

С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме

В Приморье два тигра устроили кровавую битву
13:04, 03 марта 2017 В Приморье два тигра устроили кровавую битву

Хищники не поделили территорию

Владивостокцы будут искать незаконные парковки
12:52, 03 марта 2017 Владивостокцы будут искать незаконные парковки

Общественники самостоятельно проводят рейды

Дальневосточный леопард обзавелся собственным самолетом
12:41, 03 марта 2017 Дальневосточный леопард обзавелся собственным самолетом

«Леолет» совершил свой первый полет

Популярная социальная сеть среди молодежи удалила больше 300 ссылок с данными о «группах смерти»
11:22, 03 марта 2017 Популярная социальная сеть среди молодежи удалила больше 300 ссылок с данными о «группах смерти»

Роспотребнадзор планирует в скором времени заводить уголовные дела на организаторов групп

Студентка из Владивостока стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия -2017»
11:01, 03 марта 2017 Студентка из Владивостока стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия -2017»

Главный приз - автомобиль BMW