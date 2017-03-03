Какой сегодня праздник: 3 марта - Всемирный день дикой природы

С каждым днем все больше людей задумываются о важности в жизни планеты

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Это событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Отметим, что в том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия - Конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения».



Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Следует уточнить, что данное собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года.



К слову, участие в Конвенции 1973 года не являлось обязательным, однако страны, которые ее подписали, были обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Уточним, что участниками Конвенции являются 180 стран. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, как правопреемница Советского Союза – в 1992 году.



Появление такого праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения биологического многообразия на планете. Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для других видов подталкивает небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан по всему миру объединять усилия ради спасения природы, которая гибнет из-за вмешательства человека.



С каждым днем все больше людей задумываются о важности в жизни планеты не только человека, но и каждого живого существа, будь то животное или растение. Этот праздник и грамотное его проведение с участием СМИ позволяет показывать людям красоту дикой природы, созданной и живущей независимо от мира людей. Он призван научить человека жить в гармонии с окружающим миром