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Люди с расширенными зрачками вызывают больше доверия, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Голландские ученые в ходе исследования установили, что партнеры с расширенными зрачками вызывают у человека больше доверия, особенно это касается среды соплеменников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 60 добровольцев в возрасте 22 лет. Участникам нужно было играть в игры на доверие с определенными партнерами, представляющими "свою" и "чужую" группы.

Результат показал, что участникам из "своей" группы волонтеры доверяли ощутимо больше, нежели людям из "чужой" группы, а также тем, чьи зрачки либо не расширялись, либо сохраняли прежнее положение. Доверие же налаживалось тогда, когда глаза партнеров "синхронизировались". Таким образом, глядя в глаза, их зрачки автоматически расширяются, что обеспечивает создание более крепкой связи между ними.

По словам ученых, что роль в восприятии другого человека нередко играл его пол, а также уровень в организме окситоцина, который считают "гормоном любви". В частности, мужчины, у которых отмечался высокий уровень окситоцина, не выражали доверия гражданам с суженными зрачками, и, напротив, доверяли тем, у кого были расширенные зрачки.

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