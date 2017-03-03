Главврач психбольницы Владивостока: к суициду чаще склонны психически здоровые люди

С начала 2017 года в Приморье совершен не один суицид

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Главврач краевой клинической психиатрической больницы Владивостока рассказал корреспонденту РИА VladNews о том, кто и почему совершает самоубийства.

Вопреки распространенному мнению общественности, чаще всего к суициду склонны психически здоровые люди. Люди, находящиеся в неадекватном состоянии, реже пытаются свести счеты с жизнью.

«Вы думаете, что все люди, пытающиеся совершить самоубийство – психически нездоровы? Это не так. Чаще всех попытки суицида совершают здоровые и адекватные граждане. Например, девочки и девушки, которые хотят припугнуть, может быть, своих парней или привлечь к себе внимание. Изначально желания умереть нет. Но по итогам такие вещи заканчиваются печально», - рассказывает главврач психиатрической клиники во Владивостоке.

По словам Максима Николаевича, к ним в клинику привозят только тех людей, кто во время попытки суицида находился в неадекватном психическом состоянии.

«Других людей у нас не бывает. Есть такие случаи, когда люди прыгают с небоскребов, мостов только потому, что они так называемые экстремалы. Таких людей к нам не привозят. Это их личное дело, как и откуда прыгать в поисках адреналина, и здесь наша помощь не требуется», - комментирует главврач.

Напомним, с начала 2017 года в Приморье совершен не один суицид.

РИА VladNews сообщало о 13-летней девочке, которая выпрыгнула из окна 24-этажного дома с запиской в руках. Инцидент случился 6 января. Пострадавшая упала на автомобиль, в результате от полученных травм она скончалась на месте.

Также 8 января в пригороде Владивостока после семейной ссоры повесился мужчина. Как рассказала представитель Следственного комитета региона, ему было 28 лет.

В Приморье 17 января из окна дома выпала 15-летняя девочка. Сообщается, что девушка совершила прыжок в состоянии алкогольного опьянения. С травмами и переломами пострадавшая была госпитализирована.

27 января на железной дороге во Владивостоке было обнаружено обезглавленное тело 22-летнего парня без признаков жизни. Как рассказала сожительница погибшего, молодой человек в последнее время неоднократно говорил о суициде.

Из окна, расположенного на 11 этаже дома во Владивостоке спрыгнул мужчина От полученных травм пострадавший скончался.

Мужчина 44 лет спрыгнул из окна дома во Владивостоке. Инцидент произошел 28 января. Приморец погиб на месте.

10 февраля из окна жилого дома во Владивостоке выпрыгнул мужчина. По неофициальным данным, у мужчины была обнаружена предсмертная записка. Известно, что погибшему было 35 лет.

24 февраля из окна собственной квартиры в городе Большой Камень выпрыгнул приморец. В результате полученных травм, он скончался до приезда «скорой». По славам очевидцев, перед случившимся мужчина употреблял алкоголь, а также принимал наркотические средства.

Еще одна девушка из Приморья пыталась спрыгнуть с третьего этажа, но зацепилась за бельевые веревки. Очевидцы вызвали полицию и МЧС, которые спустили девушку.

Также 1 марта в районе 20 часов вечера неадекватный мужчина пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке. Совершить задуманное не удалось: мужчину задержали и доставили в психиатрическую больницу края.