Виновница смертельного ДТП во Владивостоке осуждена на 4 года

Суд вынес приговор по факту аварии, унесшей жизнь молодой пары

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 марта, Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор Нонне Лепехиной, насмерть сбившей 16 июля 2016 года на пешеходном переходе в центре Владивостока молодую пару. За преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности (так квалифицировано судьей Курышовой), девушка осуждена на 4 года лишения свободы в колонии поселении, сообщает корреспондент РИА VladNews из зала суда. Кроме того, осужденной придется возместить всем потерпевшим (двум мамам погибших, отцу и брату Ксении) моральный вред - по 500 тысяч рублей каждому. Лепехина взята под стражу в зале суда.

Напомним, ранее, в этот же день, подсудимая обратилась в последнем слове к родителям и друзьям погибших Дмитрия и Ксении: "Я не знаю, как буду дальше с этим жить. Мне тяжело, и вам тяжело... прошу, поймите меня хоть как-нибудь. Я не хотела, я не думала, что так получится..."

Судебное слушание по данному делу начало проводиться в ноябре 2016 года; обвиняемая признала свою вину и была согласна на особый порядок рассмотрения дела. Однако по требованию потерпевшего слушания проходили в общем порядке.

Напомним, как ранее сообщало РИА VladNews, 16 июля, на Алеутской иномарка сбила двоих людей. По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota Allion на пешеходном переходе сбил двух человек. Девушка он полученных травм скончалась на месте, а молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Позже парень скончался в больнице.

Как отмечали очевидцы в социальных сетях, автоледи двигалась со скоростью 100 км/ч, и если бы скорость автомобиля бы меньше, исход происшествия мог бы быть другим.