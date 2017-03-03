В Приморье задержан серийный мошенник

Мужчина признался в содеянном

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение жителя краевого центра, который сообщил, что неизвестный мужчина путем обмана похитил у него денежные средства в размере 11 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

Прибывшим полицейским потерпевший рассказал, что на его мобильный телефон пришло сообщение с информацией о продаже топливных транспортных карт. Перезвонив по указанному в смс телефону, он договорился с продавцом о встрече в одном из торговых центров Владивостока. Злоумышленник, получив оплату в размере 11 тысяч рублей, под предлогом необходимости отлучиться за картой, скрылся.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 44-летний житель Владивостока, который признался в содеянном, а также рассказал о своей причастности к одиннадцати аналогичным преступлениям.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.