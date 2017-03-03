Приморцы совершили кражу с частной территории

Увидев патрульную автомашину, мужчины попытались скрыться

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Патрулируя на маршруте в районе улицы Вторая, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по городу Артему обратили внимание на мужчин, которые во дворе частного дома грузили в микроавтобус металлические изделия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью. Увидев патрульную автомашину, мужчины попытались скрыться.

В ходе разбирательств установлено, что двое жителей города Артема находились на территории чужого домовладения и были застигнуты сотрудниками полиции в момент совершения преступления. Злоумышленники похитили бетономешалку, гидравлический домкрат и металлические изделия. Злоумышленники задержаны.

В следственном подразделении отдела полиции города Артема возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.