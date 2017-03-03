Детский турнир под эгидой российского теннисного тура прошел во Владивостоке

Редко, но метко

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Турнир под эгидой российского теннисного тура состоялся во Владивостоке. Заработать себе не только награды, но и официальный рейтинг решили более 70 юных спортсменов со всего края. Несмотря на редкость подобных соревнований, организаторы отметили, что многие приморские спортсмены уверенно держатся в 20-ке лучших по всей России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.