Студент из Владивостока снял документальный короткометражный фильм об одной из главных вершин Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Фильм о горе Пидан снял Владивостокский режиссер
Мифы и легенды главной вершины краяВладивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.
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