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8 канал

Фильм о горе Пидан снял Владивостокский режиссер

Мифы и легенды главной вершины края
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Студент из Владивостока снял документальный короткометражный фильм об одной из главных вершин Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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