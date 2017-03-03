В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится

С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В приморской столице в связи с празднованием Международного женского дня меняется график работы муниципальных отделений многофункционального центра «Мои документы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Заявителей уведомляют о том, что 7 марта все отделения МФЦ будут работать до 19 часов, кроме территориально обособленного структурного подразделения в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, д. 36) – оно будет работать до 17 часов. 8 марта отделения МКУ «МФЦ ВГО» будут закрыты.

Для получения консультации или справки по вопросам услуг, оказываемых МФЦ достаточно в часы работы отделений позвонить по единому многоканальному телефону в единую информационно-справочную службу 230-34-84. Открыт и адрес электронной почты МФЦ для обращений граждан – mfc-vlc@mfcvl.ru.