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Общество

В Приморье два тигра устроили кровавую битву

Хищники не поделили территорию
Фото: Лазовский заповедник Фото: Лазовский заповедник
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

На территории Лазовского заповедника подрались два тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Лазовского заповедника. Самцы не поделили территорию.

Следы борьбы двух хищников обнаружили сотрудники ООПТ в урочище Корпадь возле речки Прямушка. По следам специалисты определили, что подрались два самца. Отпечатки передних лап одного тигра были шириной 11 сантиметров, а другого 11,5. Также на месте «битвы» обнаружили следы крови. По ним сотрудники заповедника сделали вывод, что хищники пострадали не сильно, но один несколько больше другого. Выяснив отношения, тигры после драки спокойно разошлись каждый по своему пути.

По словам научного сотрудника Лазовского заповедника Галины Салькиной, драка тигров довольно редкое явление. За 20 с лишним лет наблюдений за полосатыми хищниками она всего три раза сталкивалась с такими случаями. По предварительным данным, хищники устроили драку за территорию. 

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