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Общество

Владивостокцы будут искать незаконные парковки

Общественники самостоятельно проводят рейды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Общественная организация "Горожанин и гражданин" обращается ко всем неравнодушным владивостокцам и приглашает принять участие в мероприятии по выезду на захваченные под нелегальные парковки и стоянки места города Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. В этом году это первый рейд.

Активисты инициативной группы «Горожанин и гражданин» под руководством Сергея Мильвита и Николая Смирнова, продолжают работу по выявлению и пресечению деятельности нелегальных парковок и стоянок в городе Владивостоке. 

"Всего предполагаем проверить 6-8 объектов. Рейд будет проходить совместно с сотрудниками полиции. Сбор 9 марта 2017 года в 18:00 по адресу: Луговая 91, возле супермаркета – район Баляева", - сообщают организаторы мероприятия. 

Напомним, что с 2015 организация борется с нелегальными парковками и автостоянками, за два года работы достигнуто много результатов. Ранее, в 2015 и 2016 годах, организация выявила 78 нелегальных парковок. 52 из них были ликвидированы после рейда. Но некоторые вновь и вновь возобновляют свою деятельность. Рейды по выявлению парковок продолжаются совместно с правоохранительными органами и администрацией города. Принять участие в таких рейдах может любой желающий. При необходимости организация предоставляет транспорт. 

По всем вопросам владивостокцы могут обратиться по следующим телефонам: +7 984 198 1260, +7 924 338 6869.

Ранее ранее корреспондент РИА VladNews стал невольным участником криминального сюжета. Неизвестные под видом охранников вымогали у девушки денежные средства за парковочное место возле дома по проспекту Красного Знамени 133\4.

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