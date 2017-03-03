Дальневосточный леопард обзавелся собственным самолетом

«Леолет» совершил свой первый полет

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Впервые в истории мировой гражданской авиации носовую часть пассажирского самолета украсил портрет дальневосточного леопарда. «Леолет» авиакомпании «Россия», призванный обратить внимание на важность сохранения самой редкой крупной кошки планеты, свой первый рейс совершил во Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

Отметим, что оригинальное оформление получил авиалайнер Boeing 777-300. Именно таким образом, авиакомпания выразила поддержку деятельности по защите редких видов диких животных, в том числе восстановлению популяции краснокнижной кошки, обитающей в Приморском крае. Проект реализован в рамках проведения в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Портрет леопарда – настоящее произведение искусства ручной работы – был создан одними из лучших в мире мастеров аэрографии.

Уникальное воздушное судно прибыло во Владивосток из Москвы сегодня, 3 марта. Первые люди, совершившие путешествие через всю страну на таком необычном самолете, по достоинству оценили природоохранную инициативу. А юные пассажиры пятнистого рейса получили знаковые сувениры – мягкие игрушки и кружки с изображением леопарда.

Воздушное судно Boeing 777-300 с бортовым номером EI-UNP и именем «Уссурийск» будет летать по наиболее востребованным и социально значимым маршрутам в города Дальнего Востока и популярным курортным направлениям как внутри России, так за ее пределами, знакомя пассажиров и жителей нашей страны с уникальными животными Дальнего Востока. В техническом плане самолет Boeing 777-300 «Леолет» имеет двухклассную компоновку: 18 кресел бизнес-класса, 355 - экономического.

Дальневосточный леопард, который теперь красуется на носу самолета авиакомпании «Россия», – самый северный, самый миролюбивый и самый редкий подвид леопарда. В России обитает всего около 70 этих хищников. Сегодня ареал дальневосточного леопарда – юго-запад Приморского края и небольшой участок на северо-востоке КНР. Большая часть популяции этой редчайшей крупной кошки обитает на территории национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь». Здесь уникальная природа находится под надежной охраной, а за жизнью самих леопардов внимательно следят ученые.