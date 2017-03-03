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19-летняя автоледи, сбившая молодую пару в центре Владивостока, расплакалась на своем суде

Нонна Лепехина сказала свое последнее слово
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Девушка, 16 июля 2016 года сбившая насмерть на пешеходном переходе в центре Владивостока молодую пару, расплакалась во время последнего слова, сообщает корреспондент РИА VladNews. 19-летняя Нонна Лепехина, которая в ту роковую ночь сидела за рулем только второй раз после получения водительских прав, попросила прощения у родителей и друзей погибших Ксении и Дмитрия:

- Простите меня за это. Я знаю, как вам тяжело. После происшествия я выбежала из машины, чтобы хоть как-то помочь. Я побежала к Ксении, у нее был пульс. Я посмотрела Дмитрия и поняла, что ничем не могу ему помочь, что у меня ничего нет с собой, хоть у меня и медицинское образование (окончила медицинский колледж - РИА VladNews). Я быстрее вернулась в машину, чтобы найти сотовый телефон и вызвать "скорую". Но не нашла, поэтому побежала и просила людей, чтобы хоть кто-то позвонил. Потом уже кто-то вызвал "скорую". Мне сказали: "Залезь в машину", потому что люди начали вести себя уже агрессивно. И чтобы хоть как-то обезопаситься, я спряталась в машине. Я раскаиваюсь в своих действиях и понимаю, что то, что я совершила, - это ужасно для меня и всех вас. Я не знаю, как буду дальше с этим жить. Мне тяжело, и вам тяжело... прошу, поймите меня хоть как-нибудь. Я не хотела, я не думала, что так получится... Прошу суд строго меня не судить. У меня все... - сказала Нонна Лепехина в своем последнем слове.

Напомним, сегодня, 3 марта, около 14 часов во Фрунзенском районном суде Владивостока будет оглашен приговор по делу Нонны Лепехиной.

Судебное слушание начало проводиться в ноябре 2016 года; обвиняемая признала свою вину и была согласна на особый порядок рассмотрения дела. Однако по требованию потерпевшего слушания проходили в общем порядке.

Напомним, как ранее сообщало РИА VladNews, 16 июля, на Алеутской иномарка сбила двоих людей. По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota Allion на пешеходном переходе сбил двух человек. Девушка он полученных травм скончалась на месте, а молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Позже парень скончался в больнице.

Как отмечали очевидцы в социальных сетях, автоледи двигалась со скоростью 100 км/ч, и если бы скорость автомобиля бы меньше, исход происшествия мог бы быть другим.

Фото: Дарья Иванова, РИА VladNews

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