Семь пожаров зафиксировано в Приморье

Информации о пострадавших нет

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 7 пожаров, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 90 человек личного состава и 23 единицы техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 9 тепловых аномалий в 3-х муниципальных районах: 1 - в Ольгинском муниципальном районе, 5 – в Тернейском муниципальном районе, 3 – в Чугуевском муниципальном районе. Проверяются.