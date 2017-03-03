Он госпитализирован в Тысячекоечную больницу

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

43-летний мужчина пострадал в тяжелой аварии-"перевертыше" на острове Русский во Владивостоке: он был пассажиром автомобиля Субару Форестер. Пострадавший госпитализирован в ВКБ-2 (Тысячекоечная больница) с диагнозом "тяжелая сочетанная травма", сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Инцидент произошел 2 марта около 19:00 в районе дома по адресу Аякс,27. Автомобиль двигался со стороны Русского моста в сторону поселка Подножье.

По предварительным данным, находившийся за рулем кроссовера 36-летний мужчина не справился с управлением. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

Необходимо отметить, что во Владивостоке это уже вторая тяжелая авария-"перевертыш" за нынешнюю неделю.

Фото: очевидцы