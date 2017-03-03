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Фоторепортажи

Разгадать загадку Евы пытаются приморские художники

Несколько работ были написаны специально к выставке
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

«Кое-что о Еве» - так называется выставка, открывшаяся в первые дни марта – и, разумеется, в преддверии Международного женского дня в музейно-выставочном центре ВГУЭС, сообщает корреспондент "В".

Дюжина приморских художников – от таких мэтров, как Сергей Черкасов до молодых живописцев – например, Василия Галактионова – из своих мастерских предоставили на выставку работы, на которых изображены они – дочери Евы, прекрасные и таинственные, как и сама прародительница человечества.

Интересно, что несколько работ были написаны специально к выставке – например, «Девушка с гобоем» Ильи Бутусова или «Пчелка» Евгении Ефремовой, если подойти к ним поближе, то можно даже уловить запах свежих красок…

- Каждый из участников выставки – а это Сергей Черкасов, Лидия Козьмина, Олег Подскочин, Евгений Макеев, Мария Холмогорова, Илья Бутусов, Константин Кузьминых, Екатерина Архипова, Юрий Аксенов, Василий Галактионов, Людмила Убираева, Евгения Ефремовпа – обращается к теме женщины и живущей в ней частичке Евы, - говорит куратор выставки Ольга Зотова. – Той самой первой женщины, жены Адама, сотворенной Богом в шестой день творения мира. Считается, что имя происходит от слов «дышать» или «жить».

Прекрасная Венера с золотыми волосами, красавица Вирсавия, загадочная Мона Лиза, девушка с жемчужной сережкой, пролетарская Мадонна – художники всех времен

создавали посвящение женщине: писали ее в роскошных одеждах или нагую, в повседневных занятиях или на троне, в многолюдном городе или в деревенской тиши…

Выставка «Кое-что о Еве» - взгляд на историю Евы глазами Владивостокских художников. Она посвящена девочкам, девушкам, женам, женщинам, загадочным и прекрасным, любимым и любящим. Замечу, что поскольку все работы собраны из авторских мастерских и частных коллекций, другого шанса у зрителей увидеть в одном зале картины столь разных художников, объединенные общей темой, может и не быть…

Живописные и графические работы в разных жанрах – от мистических картин Лидии Подскочиной до ню Евгения Макеева – дают посетителям выставки возможность задуматься о том, какую роль играет Женщина в современном мире, в чем ее тайна и сколько же в ней на самом деле от той Евы, что когда-то увела Адама из Эдема.

Выставка будет работать в музее ВГУЭС в течение всего марта, вход свободный. График работы музея: вторник-суббота с 10 до 17. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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