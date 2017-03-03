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Общество

Популярная социальная сеть среди молодежи удалила больше 300 ссылок с данными о «группах смерти»

Роспотребнадзор планирует в скором времени заводить уголовные дела на организаторов групп
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Администрация социальной сети Инстаграм и сотрудники Роспотребнадзора в ходе совместной работы удалили 321 ссылку с информацией о «группах смерти», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

Именно такими методами администраторы социальных сетей пытаются бороться с «группами смерти». Стоит отметить, что владельцы Инстаграма сами изъявили о своем желании препятствовать распространению информации групп, которые провоцируют у пользователей суицидальные мысли.

После тщательной проверки специалистами было найдено порядка 150 постов, имеющих противоправные данные. Предполагается, что в скором времени будет принят законопроект, согласно которому на организаторов подобных групп станут открывать уголовные дела.

Напомним, что 6 января 2017 года жительница Владивостока стала жертвой "провокаций" из суицидальной группы. 

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