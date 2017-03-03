Студентка из Владивостока стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия -2017»

Главный приз - автомобиль BMW

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Студентка из Владивостока Алина Назарова стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия – 2017», сообщает РИА VladNews.

«Мисс Виртуальная Россия» — всероссийский интернет-конкурс красоты. Отличительной особенностью конкурса является его демократичность и прозрачность. Принять участие в конкурсе может абсолютно любая девушка из России, старше 18 лет. Единственным объективным жюри конкурса будет интернет-аудитория, которая голосованием определит финалисток конкурса.

20-летняя Алина Назарова из Владивостока учится на втором курсе по направлению «Экономика» в ДВФУ.

- Изучаю китайский и английский языки. Считаю, что необходимо отдавать частичку себя и делиться добром, поэтому участвую в волонтерской деятельности и помогаю в организации мероприятий. Веду активный и здоровый образ жизни. Я очень рада быть частью этого довольно-таки масштабного конкурса, и надеюсь, что многие поддержат меня, - написала Алина Назарова в анкете на участие в конкурсе.

Подведение итогов состоится 20 марта. “Мисс Виртуальная Россия - 2017” будет коронована эксклюзивной диадемой и награждена главным призом — автомобилем BMW.