Во Владивостоке суд принимает решение по громкому делу об аварии

19-летняя Нонна Лепехина насмерть сбила двух человек

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Во Фрунзенском районном суде Владивостока сегодня, 3 марта, огласят приговор по делу 19-летней Нонны Лепехиной, которая 16 июля 2016 года насмерть сбила на пешеходном переходе в центре приморской столицы молодую пару. Как сообщает корреспондент РИА VladNews из зала заседаний, суд удалился для принятия решения.

Как ранее сообщало РИА VladNews, судебное слушание началось в ноябре 2016 года. Обвиняемая признала свою вину и была согласна на особый порядок рассмотрения дела. Однако, по требованию потерпевшего, слушания проходили в общем порядке.

Напомним,16 июля на Алеутской автомобиль марки Toyota Allion на пешеходном переходе сбил двух человек. Девушка от полученных травм скончалась на месте, а молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован. Позже парень скончался в больнице.

Как отмечали очевидцы в социальных сетях, автоледи двигалась со скоростью 100 км/ч, если бы скорость автомобиля бы меньше, исход происшествия мог бы быть другим.