Мужчина пострадал в тяжелой аварии- 11:36, 03 марта Мужчина пострадал в тяжелой аварии-"перевертыше" на острове Русский (Фото)
Студентка из Владивостока стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия -2017» 11:01, 03 марта Студентка из Владивостока стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия -2017»
Во Владивостоке суд принимает решение по громкому делу об аварии 10:51, 03 марта Во Владивостоке суд принимает решение по громкому делу об аварии (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 03 пятница
12:13
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
12:13
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
12:13
Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке Фото и Видео
11:47
Разгадать загадку Евы пытаются приморские художники Фото
11:36
Мужчина пострадал в тяжелой аварии-"перевертыше" на острове Русский Фото
11:22
Популярная социальная сеть среди молодежи удалила больше 300 ссылок с данными о «группах смерти»
11:01
Студентка из Владивостока стала финалисткой конкурса «Мисс Виртуальная Россия -2017»
10:51
Во Владивостоке суд принимает решение по громкому делу об аварии Эксклюзив
10:49
Приморец, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке, отправлен в психбольницу Фото и Видео
10:38
Автором Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович
10:21
Мошенник, заработав более 1 млн рублей, отправится в суд во Владивостоке
10:07
Доллар снова в цене
09:55
В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу
09:42
В Приморском океанариуме появятся мягкие кораллы Фото
09:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
09:27
Торжественное собрание, посвящённое 8 Марта, прошло во Владивостоке Фото
09:16
Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте Фото
09:09
Гороскоп на 3 марта
09:01
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:18
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 марта Адреса
08:06
Во Владивостоке сегодня -3 °C
06:06
Воздействие на организм человека пестицидов и пищевых добавок изучат в ДВФУ
05:29
Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому
04:45
Материнский капитал в 2017 году: Минтруд предлагает продлить программу на пять лет
03:14
Росстат озвучил среднюю зарплату чиновников России в 2016 году
02:33
В Симферополе семеро подростков отравились клофелином
01:26
В Грозном состоялся показ первой модной коллекции дочери Кадырова‍ Айшат
00:09
Ученые узнали, в какие месяцы пары чаще разводятся
Март, 02 четверг
23:23
Специалисты МРЦ проводят в школах Владивостока уроки патриотизма
22:40
Дмитрий Медведев: Надо добиться в ДФО темпов развития на уровне среднемировых
21:59
Ученые узнали, когда женщины начинают быть зависимыми от секса
21:24
На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу Эксклюзив
20:24
Будущих мам Владивостока приглашают на праздник
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Приморец, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке, отправлен в психбольницу

Причины его поступка пока неизвестны
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Мужчина, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста, доставлен в психиатрическую больницу Владивостока, сообщает РИА VladNews. В ходе задержания приморец оказывал сопротивление.

Как сообщили корреспонденту агентства в Приморском филиале «УВО Минтранса РФ» буйного мужчину отправили в краевую клиническую психиатрическую больницу во Владивостоке. Главврач больницы, согласно закону о неразглашении персональных данных пациента, подтвердить данную информацию не смог. Но и опровергать ее он не стал.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 1 марта около 20:00 на Золотом мосту мужчина пытался спрыгнуть с огромной высоты в воду. По каким причинам - пока неизвестно. Осуществить задуманное ему не удалось: сотрудники управления ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации успели задержать приморца, который оказывал сопротивление. Поведение мужчины было неадекватным, поэтому до приезда бригады скорой помощи сотрудники полиции заковали его в наручники. В пресс-службе УМВД по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что мужчину увезли на скорой. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Мошенник, заработав более 1 млн рублей, отправится в суд во Владивостоке
10:21, 03 марта 2017 Мошенник, заработав более 1 млн рублей, отправится в суд во Владивостоке

Ущерб был возмещен в полном размере

В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу
09:55, 03 марта 2017 В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу

Возбуждено уголовное дело

В Симферополе семеро подростков отравились клофелином
02:33, 03 марта 2017 В Симферополе семеро подростков отравились клофелином

Школьники госпитализированы

На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу
21:24, 02 марта 2017 На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу

Водитель скрылся с места аварии

Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару
18:36, 02 марта 2017 Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару

Следующее заседание - 3 марта в 10 утра

На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров
16:51, 02 марта 2017 На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров

Возбуждено уголовное дело

В Приморье на пожаре спасли человека
14:42, 02 марта 2017 В Приморье на пожаре спасли человека

Обстоятельства случившегося выясняются