Приморец, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке, отправлен к психбольницу

Причины его поступка пока неизвестны

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Мужчина, пытавшийся спрыгнуть с Золотого моста, доставлен в психиатрическую больницу, сообщает РИА VladNews. В ходе задержания приморец оказывал сопротивление.

Как сообщили корреспонденту агентства, по данным Приморского филиала «УВО Минтранса РФ» буйного мужчину отправили в краевую клиническую психиатрическую больницу во Владивостоке. Главврач больницы, согласно закону о неразглашении персональных данных пациента, подтвердить данную информацию не смог. Но и опровергать ее он не стал.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что 1 марта около 20:00 на Золотом мосту мужчина пытался спрыгнуть с огромной высоты в воду. По каким причинам - пока неизвестно. Осуществить задуманное ему не удалось: сотрудники управления ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации успели задержать приморца, который оказывал сопротивление. Поведение мужчины было неадекватным, поэтому до приезда бригады скорой помощи сотрудники полиции заковали его в наручники. В пресс-службе УМВД по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что мужчину увезли на скорой.