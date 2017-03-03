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Автором Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович

Мероприятие пройдет 8 апреля
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

2 марта стало известно, кто станет автором Тотального диктанта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. Им стал известный российский писатель Леонид Юзефович.

Стоит отметить, что география проекта расширяется: 514 российских и 287 зарубежных городов уже подали заявки на проведение диктанта. В этом году к диктанту присоединились 37 российских городов, среди которых Анапа, Ялта, Кызыл, Бодайбо, также 287 зарубежных из 72 стран (Литва и Исландия напишут диктант впервые).

С февраля в 85 городах России проходят очные занятия по подготовке к Тотальному диктанту, а к онлайн-курсам, которые проходят каждую среду на сайте проекта, могут присоединиться желающие изучать русский язык со всего мира.

Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

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