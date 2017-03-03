Мошенник, заработав более 1 млн рублей, отправится в суд во Владивостоке

Ущерб был возмещен в полном размере

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Житель Владивостока, 1983 года рождения, обвиняется в совершении порядка 40 мошеннических действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, обладая навыками и соответствующими связями с поставщиками автомобильных запасных частей, фигурант решил использовать их в корыстных целях для осуществления лжепредпринимательской деятельности по реализации запчастей посредством информационно-телекоммуникационной сети - «Интернет».

Злоумышленник вводил в заблуждение потерпевших, которые в основном проживали в других регионах России, и пытался им продать интересующий их товар.

Когда денежные средства поступали ему на банковскую карту, он похищал их, не исполняя при этом взятые на себя обязательства по предоставлению автозапчастей.

В результате мошеннических действий пострадало 43 гражданина. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил причиненный ущерб в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.