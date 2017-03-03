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Доллар снова в цене

Курс валют на 3 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.40 рубля, а евро- 61.51 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По сообщениям аналитиков, в пятницу состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, в ходе которого могут быть представлены новые намеки на повышение процентной ставки, после чего инвесторы, скорее всего, приступят к покупкам долларов и поставят тем самым рубль под удар. Сейчас доллар начал повышать свои позиции, а рубль уже попадает под удар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Оперкассе на Фокина,18 за 58.99 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 58.20 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 61.88 рубля, а продать валюту выгодно в Бинбанке за 61.4 рубля за один евро.

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