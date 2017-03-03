В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу 09:55, 03 марта В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу
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В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В квартире дома по переулку Чапаева в поселке Сибирцево разгорелась пьяная ссора. В результате перепалки обвиняемый схватился за нож и нанес им удар в область груди своей 29-летней собутыльнице. От полученной травмы пострадавшая скончалась.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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