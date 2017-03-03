В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В квартире дома по переулку Чапаева в поселке Сибирцево разгорелась пьяная ссора. В результате перепалки обвиняемый схватился за нож и нанес им удар в область груди своей 29-летней собутыльнице. От полученной травмы пострадавшая скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.