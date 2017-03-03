В Приморском океанариуме появятся мягкие кораллы

Экспонаты будут доставлены с острова Окинава

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Беспозвоночные прибудут в ближайшее время с японского острова Окинава, которых отловят гидробионтов в дикой природе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Поставка будет разбита на две части и отправлена рейсовым самолетом с соблюдением всех условий для комфортного перемещения живых организмов. Это наработанная практика для Приморского океанариума. В составе поставки – десяток видов тропических мягких кораллов, десяток видов ракообразных, актинии, а также порядка двадцати видов моллюсков - чистильщиков.

Поначалу гидробионтов разместят в Национальном научном центре морской биологии, в состав которого входит и Приморский океанариум. Здесь крепкая, с хорошим аквариальным оснащением база для содержания беспозвоночных. Позже животные организмы переедут на Русский остров.

Экспозиция мягких кораллов расширит, украсит и разнообразит коллекцию океанариума. Морские кораллы очень прихотливы, поэтому в домашних условиях их разводят и содержат достаточно редко. Они чутко реагируют на малейшие изменения температуры, гидрохимического состава воды, освещения, а также на отсутствие или недостаточное перемешивание массы воды.

Для Приморского океанариума это вторая поставка с Окинавы. Осенью он принимал крупнейшую партию тропических рыб, тоже выловленных в дикой природе.