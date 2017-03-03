В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу 09:55, 03 марта В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу
Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте 09:16, 03 марта Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте (Фото)
Гороскоп на 3 марта 09:09, 03 марта Гороскоп на 3 марта
Новостная лента
Март, 03 пятница
10:06
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
10:06
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
10:06
Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке Фото и Видео
09:55
В ходе пьяной ссоры приморец зарезал свою собутыльницу
09:42
В Приморском океанариуме появятся мягкие кораллы Фото
09:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
09:27
Торжественное собрание, посвящённое 8 Марта, прошло во Владивостоке Фото
09:16
Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте Фото
09:09
Гороскоп на 3 марта
09:01
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:18
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 марта Адреса
08:06
Во Владивостоке сегодня -3 °C
06:06
Воздействие на организм человека пестицидов и пищевых добавок изучат в ДВФУ
05:29
Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому
04:45
Материнский капитал в 2017 году: Минтруд предлагает продлить программу на пять лет
03:14
Росстат озвучил среднюю зарплату чиновников России в 2016 году
02:33
В Симферополе семеро подростков отравились клофелином
01:26
В Грозном состоялся показ первой модной коллекции дочери Кадырова‍ Айшат
00:09
Ученые узнали, в какие месяцы пары чаще разводятся
Март, 02 четверг
23:23
Специалисты МРЦ проводят в школах Владивостока уроки патриотизма
22:40
Дмитрий Медведев: Надо добиться в ДФО темпов развития на уровне среднемировых
21:59
Ученые узнали, когда женщины начинают быть зависимыми от секса
21:24
На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу Эксклюзив
20:24
Будущих мам Владивостока приглашают на праздник
19:04
Анатолий Широков: Для РФ упрощенный въезд иностранцев в ДФО - это революция
18:36
Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару
18:04
Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока Эксклюзив
18:02
Дмитрий Медеведев прокомментировал систему дальневосточных ТОР
17:46
РПЦ признала часть вины за революцию 1917 года
17:33
В выходные в Приморье похолодает
17:26
Приморцам стал доступен новый авиарейс - Владивосток-Комсомольск-на-Амуре
17:15
«Серьёзный разговор»: встреча поколений прошла во Владивостоке
17:04
Авиаперелеты для дальневосточников обещают сделать доступнее
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В Приморском океанариуме появятся мягкие кораллы

Экспонаты будут доставлены с острова Окинава
Фото: Приморский океанариум Фото: Приморский океанариум
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Беспозвоночные прибудут в ближайшее время с японского острова Окинава, которых отловят гидробионтов в дикой природе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского океанариума.

Поставка будет разбита на две части и отправлена рейсовым самолетом с соблюдением всех условий для комфортного перемещения живых организмов. Это наработанная практика для Приморского океанариума. В составе поставки – десяток видов тропических мягких кораллов, десяток видов ракообразных, актинии, а также порядка двадцати видов моллюсков - чистильщиков.

Поначалу гидробионтов разместят в Национальном научном центре морской биологии, в состав которого входит и Приморский океанариум. Здесь крепкая, с хорошим аквариальным оснащением база для содержания беспозвоночных. Позже животные организмы переедут на Русский остров.

Экспозиция мягких кораллов расширит, украсит и разнообразит коллекцию океанариума. Морские кораллы очень прихотливы, поэтому в домашних условиях их разводят и содержат достаточно редко. Они чутко реагируют на малейшие изменения температуры, гидрохимического состава воды, освещения, а также на отсутствие или недостаточное перемешивание массы воды.

Для Приморского океанариума это вторая поставка с Окинавы. Осенью он принимал крупнейшую партию тропических рыб, тоже выловленных в дикой природе. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
09:39, 03 марта 2017 Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы

Торжественное собрание, посвящённое 8 Марта, прошло во Владивостоке
09:27, 03 марта 2017 Торжественное собрание, посвящённое 8 Марта, прошло во Владивостоке

Для виновниц торжества была подготовлена насыщенная праздничная программа

Гороскоп на 3 марта
09:09, 03 марта 2017 Гороскоп на 3 марта

Сегодня многие будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:01, 03 марта 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 марта
08:18, 03 марта 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня -3 °C
08:06, 03 марта 2017 Во Владивостоке сегодня -3 °C

В крае преимущественно без осадков

Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому
05:29, 03 марта 2017 Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому

Цены не должны начать ползти вверх