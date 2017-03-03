Торжественное собрание, посвящённое 8 Марта, прошло во Владивостоке

Для виновниц торжества была подготовлена насыщенная праздничная программа

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Прекрасных горожанок поздравили с Международным женским днём - в зале «Fesco-hall» состоялось торжественное собрание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Заместитель главы администрации Владивостока Александр Юров вручил женщинам заслуженные награды и сказал теплые слова признательности.

«Самые милые, самые красивые, самые очаровательные женщины, поздравляю вас с наступающим праздником Весны, - обратился к собравшимся в зале Александр Юров. - Этот день всегда приносит массу приятных впечатлений и эмоций. Для нас, мужчин, 8 Марта - еще одна возможность признаться вам в любви и поблагодарить за тот титанический труд, который вы выполняете на своих рабочих местах и в семьях. Сказать спасибо за ваши ум, терпение и преданность. Желаю вам успехов, любви, счастья, исполнения желаний».

На собрании чествовали женщин, внесших свой вклад в развитие города. Среди них - педагоги, врачи, ученые, технолог, дворник, электромонтёр, артистка, школьница, спортсменка, работники торговли, сферы бытового обслуживания и многие другие. За добросовестный труд и вклад в развитие Владивостока Александр Юров вручил представительницам прекрасного пола медали «За безупречный труд», знаки отличия «За заслуги перед Владивостоком» Ι и ΙΙ степени, почетные грамоты и благодарственные письма.

Так, медали «За безупречный труд» получили главный научный сотрудник лаборатории иммунологии научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Сомова Наталия Беседнова и врач - челюстно-лицевой хирург краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи Татьяна Перлова. Наталия Беседнова занимается научной деятельности порядка 60 лет, трудовой стаж Татьяны Перловой – более полувека.

Также с Международным женским днём горожанок поздравили депутат Госдумы Сергей Сопчук, заместитель председателя думы Владивостока Дмитрий Пенязь и другие.

Для виновниц торжества была подготовлена насыщенная праздничная программа. На сцену с вокальными и хореографическими номерами вышли лучшие творческие коллективы Владивостока. С наступающим праздником женщин поздравили ансамбль эстрадного танца «Час пик», шоу-балет «Терция», цирковая студия «Конфетти», мужской вокальный мужской квартет и другие артисты. А на выходе из «Fesco-hall» каждой гостье мероприятия была вручена красивая роза.