Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 марта

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Фото: РИА VladNews

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Авраменко ул.11, Белинского ул.3, 9, Верещагина ул.12, 12А, 13, 13В, 14, 18, 20, 20А, 22, 28, 34, 9А, 15, 9, 11А, 15В, 13А, 15А, 17В, 17Б, Вторая ул.12, 16А, Жемчужная ул.24, Завойко ул.4А, Камчатская ул.14, Клубная ул.49Д, Крыгина ул.30, 34, 36, Леонова ул.33, Маковского ул.129, Минеральная ул.1А, Первая ул.10, 12, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9А, Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9, Плеханова ул.19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Русская ул.69, Семирадского ул.27, 29, 48, 50, 52, 25, 50Д, 25А, 48А, Сипягина ул.19, 31, 34, Тунгусская ул.44, Фастовская ул.2, Черемуховая ул.11, Янтарная ул.10, Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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