Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте 09:16, 03 марта Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте (Фото)
Гороскоп на 3 марта 09:09, 03 марта Гороскоп на 3 марта
Один междугородний рейс из Владивостока отменен 09:01, 03 марта Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Новостная лента
Март, 03 пятница
09:21
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
09:21
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
09:21
Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке Фото и Видео
09:16
Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте Фото
09:09
Гороскоп на 3 марта
09:01
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:18
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 марта Адреса
08:06
Во Владивостоке сегодня -3 °C
06:06
Воздействие на организм человека пестицидов и пищевых добавок изучат в ДВФУ
05:29
Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому
04:45
Материнский капитал в 2017 году: Минтруд предлагает продлить программу на пять лет
03:14
Росстат озвучил среднюю зарплату чиновников России в 2016 году
02:33
В Симферополе семеро подростков отравились клофелином
01:26
В Грозном состоялся показ первой модной коллекции дочери Кадырова‍ Айшат
00:09
Ученые узнали, в какие месяцы пары чаще разводятся
Март, 02 четверг
23:23
Специалисты МРЦ проводят в школах Владивостока уроки патриотизма
22:40
Дмитрий Медведев: Надо добиться в ДФО темпов развития на уровне среднемировых
21:59
Ученые узнали, когда женщины начинают быть зависимыми от секса
21:24
На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу Эксклюзив
20:24
Будущих мам Владивостока приглашают на праздник
19:04
Анатолий Широков: Для РФ упрощенный въезд иностранцев в ДФО - это революция
18:36
Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару
18:04
Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока Эксклюзив
18:02
Дмитрий Медеведев прокомментировал систему дальневосточных ТОР
17:46
РПЦ признала часть вины за революцию 1917 года
17:33
В выходные в Приморье похолодает
17:26
Приморцам стал доступен новый авиарейс - Владивосток-Комсомольск-на-Амуре
17:15
«Серьёзный разговор»: встреча поколений прошла во Владивостоке
17:04
Авиаперелеты для дальневосточников обещают сделать доступнее
16:59
Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина
16:51
На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров Фото
16:40
Во Владивостоке открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых»
16:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 3 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса: 

Авраменко ул.11,

Белинского ул.3, 9,

Верещагина ул.12, 12А, 13, 13В, 14, 18, 20, 20А, 22, 28, 34, 9А, 15, 9, 11А, 15В, 13А, 15А, 17В, 17Б,

Вторая ул.12, 16А,

Жемчужная ул.24,

Завойко ул.4А,

Камчатская ул.14,

Клубная ул.49Д,

Крыгина ул.30, 34, 36,

Леонова ул.33,

Маковского ул.129,

Минеральная ул.1А,

Первая ул.10, 12, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9А,

Петропавловская ул.1, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 3, 5, 7, 9,

Плеханова ул.19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,

Русская ул.69,

Семирадского ул.27, 29, 48, 50, 52, 25, 50Д, 25А, 48А,

Сипягина ул.19, 31, 34,

Тунгусская ул.44,

Фастовская ул.2,

Черемуховая ул.11,

Янтарная ул.10,

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сегодня -3 °C
08:06, 03 марта 2017 Во Владивостоке сегодня -3 °C

В крае преимущественно без осадков

Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому
05:29, 03 марта 2017 Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому

Цены не должны начать ползти вверх

В Грозном состоялся показ первой модной коллекции дочери Кадырова‍ Айшат
01:26, 03 марта 2017 В Грозном состоялся показ первой модной коллекции дочери Кадырова‍ Айшат

Одежда создает образ современной мусульманки

Специалисты МРЦ проводят в школах Владивостока уроки патриотизма
23:23, 02 марта 2017 Специалисты МРЦ проводят в школах Владивостока уроки патриотизма

Состоялся урок «Дети – герои войны»

Будущих мам Владивостока приглашают на праздник
20:24, 02 марта 2017 Будущих мам Владивостока приглашают на праздник

Гостей мероприятия ожидает также праздничный стол и экскурсия по родильному дому

Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока
18:04, 02 марта 2017 Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока

Комментарии ОНК и ГУФСИН

РПЦ признала часть вины за революцию 1917 года
17:46, 02 марта 2017 РПЦ признала часть вины за революцию 1917 года

Представитель Церкви предположил, что виновата многовековая бюрократизация православия