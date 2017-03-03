Во Владивостоке сегодня -3 °C

В крае преимущественно без осадков

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 3 марта, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -10...+2 °C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1...-3 °C.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1...-3 °C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха 0...-2°C.