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Воздействие на организм человека пестицидов и пищевых добавок изучат в ДВФУ

Ученые намерены выяснить, безопасны ли малые дозы этих химических веществ
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Ученые Дальневосточного федерального университета проверят длительное воздействие на живые организмы химических веществ, которые встречаются в повседневной жизни человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.Эксперимент на лабораторных животных проведут сотрудники научно-образовательного центра (НОЦ) «Нанотехнологии» Инженерной школы ДВФУ под руководством главного токсиколога Европы, президента Ассоциации европейских токсикологов Eurotox Аристидиса Тсатсакиса (Греция).

Как сообщили в ДВФУ, эксперимент начнется в марте и продлится в течение календарного года в сотрудничестве с Центром гигиены и эпидемиологии в Приморском крае.

«Мы проверим влияние малых доз различных веществ, которые считаются безопасными по существующим стандартам. Будет изучено их длительное воздействие на организм, кумулятивный — то есть накопительный эффект. Это пестициды, которые используются в производстве сельскохозяйственных культур, различные красители, косметические и пищевые добавки. Рассчитываем, что результаты исследования станут основой для новых стандартов», – рассказал заместитель директора Школы естественных наук, директор НОЦ Кирилл Голохваст.

Используя лабораторных животных, ученые намерены выяснить, безопасны ли малые дозы этих химических веществ при длительном и постоянном приеме, есть ли накопительный или комбинированный эффекты их воздействия, в том числе на потомство. Для комплексного изучения проблемы параллельно такие же исследования будут вести сотрудники научных центров в Китае, Италии, Республике Корея, Греции, Румынии, Иране.

Напомним, под руководством токсиколога с мировым именем Аристидиса Тсатсакиса в ДВФУ при поддержке Российского научного фонда проводится масштабное исследование влияния твердых частиц автомобильных выхлопов на биоценоз современного города. Уже на первом этапе реализации проекта ученые пришли к выводу, что новые автомобили представляют для экологии не меньшую опасность, чем устаревшие модели с большим износом двигателя. Опыты на крысах подтвердили еще одно предположение — углеродные нановолокна, которые в большом количестве содержатся в выхлопах, снижают поведенческие функции и познавательную активность.

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