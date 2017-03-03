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Общество

Лекарства в аптеках России начнут продавать по новому

Цены не должны начать ползти вверх
Фото: glavny.tv Фото: glavny.tv
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Для фармакологической отрасли и аптечных сетей начало 2017 года выдалось бурным. Эту сферу ожидала целая серия изменения в приказах и рекомендациях Министерства здравоохранения. Некоторые уже вступили в силу, некоторые вот-вот вступят. По одним вводятся ограничения на работу провизоров, по другим усложняется отпуск лекарств по рецептам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Что нового произошло

Приказ министерства здравоохранения под номером 647н вводит несколько важных ограничений в отпуск лекарств.

Во-первых, продажа лекарств в одни руки будет осуществляться только в определенном количестве. Речь идет о спиртосодержащих настойках и сиропах, массовая доля этилового спирта в которых превышает 15 процентов. Теперь провизоры будут отпускать не больше двух флаконов в одни руки. Зачем это делается – понятно. Далеко не всегда такие лекарства идут на борьбу с простудой. Об этом говорит недавняя история в Иркутске, где боярышником отравились больше семидесяти человек.

Во-вторых, теперь работникам аптеки запрещается рекомендовать покупателю более дорогие препараты при наличии дешевого аналога. Хотя по мнению многих представителей фарминдустрии, в инструкциях провизоров и раньше было прописано это правило.

В-третьих, в аптеке вам должны будут давать подробную консультацию о свойствах и противопоказаниях лекарств, о сроках его годности, способах хранения и употребляемых дозах. До этого момента эти вопросы не регламентировались.

Предъявите рецепт

С 1 января 2017 года аптеки начинают работать, ориентируясь на приказ Минздрава под номером №785. Называется он достаточно конкретно – «О Порядке отпуска лекарственных средств» (интересно, что этот приказ появился еще в 2005-м, а сейчас в силу вступает редакция 2014 году). Во второй статье этого закона прописано, что все лекарственные средства, за исключением включенных в Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта врача, должны отпускаться только по рецептам.

Этот список достаточно большой и включает в себя средства из практически всех лекарственных групп. Конечно, больше всего в нем антибиотиков – по идее, они все рецептурные. В итоге, если следовать букве закона, то больше половины препаратов в наших аптеках должны отпускаться исключительно по рецепту.

«Сейчас рецептов в классическом виде практически нет. Врачи часто пишут практически на огрызках», - говорят представители фармбизнеса.

Однако, по словам, регионального директора аптечной сети «Горздрав» Кахабера Бакурадзе, уже сейчас многие аптеки привыкают к новому порядку.

«На самом деле, сейчас все больше и больше покупателей приходят к нам с рецептами, а провизоры действуют строго по инструкции», - отмечает Бакурадзе.

В настоящий момент за торговлю рецептурными препаратами без соответствующих документов грозит штраф до 50 тысяч рублей. При этом рассматривается вопрос об ужесточении наказания за продажу рецептурных лекарств без рецепта вплоть до приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Штрихкод на лекарствах

Еще одним важным изменением является обязательная маркировка на всех упаковках лекарственных препаратов. Соответствующий пилотный проект запускается в нескольких городах России. Его цель – борьба с контрафактными и фальсифицированными лекарственными препаратами.

Планируется, что в рамках проекта ежегодно будет отслеживаться около 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов. На начальном этапе, который стартует в марте, маркировка охватит свыше 60 наименований. В это число входят 10 препаратов, для лечения редких заболеваний и еще более 30 лекарств из перечня жизненно необходимых. До конца года автоматизированная система учета лекарств будет добровольной, а впоследствии станет обязательной.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на каждой упаковке лекарства на производстве присвоят двухмерный штрихкод. Он будет находиться рядом с указанием о сроке годности. Благодаря этой системе проверить «происхождение» препарата можно будет, пересчитывая сдачу, то есть, не отходя от кассы.

Впрочем, тут есть и определенные трудности. Нужно скачать приложение для считывания кодов. Есть и другой путь – воспользоваться сканером, который по идее должен быть установлен в аптеках, которые стали участниками проекта. Программа должна сообщить любознательному покупателю все о том, где, когда и кем произведено лекарство.

«С новой маркировкой проблем не будет. Наши IT-специалисты давно разработали все необходимые шаблоны. Это позволит попрощаться с серыми лекарствами, происхождение которых вызывает вопрос. Тем, кто занимается честным бизнесом, изменения только помогут», - считает Кахабер Бакурадзе.

Вопрос: ударят ли эти изменения по кошельку простых граждан? Эксперты полагают, что нет. По крайней мере, к этому склоняются эксперты фармрынка. По их словам, новые нормативы пойдут на пользу и покупателям и «белым» аптекам, в которых не используют сомнительные схемы реализации.

Цены тоже не должны начать ползти вверх. Собственно, об этом говорят и наблюдения за стоимостью лекарств в аптеках в январе. Они остались практически без изменений.

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