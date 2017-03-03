Росстат озвучил среднюю зарплату чиновников России в 2016 году

Показатели выросли на 4%

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

В 2016 году средняя заработная плата федеральных чиновников составляла 115,7 тыс рублей в месяц, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как отмечает ведомство, это показатель вырос на 4% если сравнивать с данными 2015 года. Самый высокий среднемесячный оклад в 2016 году был у госслужащих правительства РФ - 228,48 тыс рублей. Но это на 1,4% ниже уровня 2016 года. На 0,7% в минувшем году вырос среднемесячный оклад сотрудников администрации президента – до 218,65 тыс рублей. Третье место со средним окладом в 180,7 тыс рублей в месяц заняли чиновники Счетной платы РФ.



Средняя ежемесячная зарплата членов Совета Федерации в 2016 году составила 176,15 тыс рублей (+1,3%). Депутаты Госдумы в минувшем году получали в среднем 154,85 тыс рублей. За год этот показатель вырос на 13%. Это максимальный рост окладов федеральных чиновников. Среди министерств самый высокий средний оклад у сотрудников МИДа – 147,2 тыс рублей.



В органах судебной власти самую высокую зарплату получали сотрудники Конституционного суда — 136,1 тыс рублей. У работников Верховного суда этот показатель составил около 130 тысяч рублей.



Минимальная средняя зарплата чиновников Федерального агентства по делам национальностей – 53,9 тыс рублей.



Росстат ранее опубликовал информацию о том, что первое полугодие 2016 года среднемесячная заработная плата гражданских служащих в федеральных органах власти составила 99,9 тыс рублей.