В Симферополе семеро подростков отравились клофелином

Школьники госпитализированы

Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

28 февраля семеро шестиклассников симферопольской школы №12 были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им поставили диагноз «отравление», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как оказалось, накануне подростки принимали клофелин, который, к тому же, оказалось просроченным.



Как сообщили в Минздраве, один из школьников был помещен в реанимацию, но на сегодня состояние всех детей опасения не вызывает.



Вскоре стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ, а также о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.



Отметим, что клофелин, который является синтетическим гипотензивным препаратом, смешанный со спиртными напитками часто используется злоумышленниками в качестве сильного быстродействующего снотворного при совершении преступлений.



После употребления такого «коктейля» человек не может вспомнить, что с ним произошло ранее. В медицине этот препарат используется для лечения гипертонической болезни, он противопоказан детям до 15 лет.