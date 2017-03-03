На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу 21:24, 02 марта На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу (Эксклюзив)
Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока 18:04, 02 марта Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока (Эксклюзив)
В выходные в Приморье похолодает 17:33, 02 марта В выходные в Приморье похолодает
Новостная лента
Март, 03 пятница
03:17
Петербуржец просит помощи у жителей Владивостока в поиске своей матери Эксклюзив
03:17
Глава Приморья Миклушевский упал до последнего места в национальном рейтинге губернаторов
03:17
Приморец пытался спрыгнуть с Золотого моста во Владивостоке Фото и Видео
03:14
Росстат озвучил среднюю зарплату чиновников России в 2016 году
02:33
В Симферополе семеро подростков отравились клофелином
01:26
В Грозном состоялся показ первой модной коллекции дочери Кадырова‍ Айшат
00:09
Ученые узнали, в какие месяцы пары чаще разводятся
Март, 02 четверг
23:23
Специалисты МРЦ проводят в школах Владивостока уроки патриотизма
22:40
Дмитрий Медведев: Надо добиться в ДФО темпов развития на уровне среднемировых
21:59
Ученые узнали, когда женщины начинают быть зависимыми от секса
21:24
На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу Эксклюзив
20:24
Будущих мам Владивостока приглашают на праздник
19:04
Анатолий Широков: Для РФ упрощенный въезд иностранцев в ДФО - это революция
18:36
Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару
18:04
Прокуратура обязала ГУФСИН устранить нарушения в камерах СИЗО Владивостока Эксклюзив
18:02
Дмитрий Медеведев прокомментировал систему дальневосточных ТОР
17:46
РПЦ признала часть вины за революцию 1917 года
17:33
В выходные в Приморье похолодает
17:26
Приморцам стал доступен новый авиарейс - Владивосток-Комсомольск-на-Амуре
17:15
«Серьёзный разговор»: встреча поколений прошла во Владивостоке
17:04
Авиаперелеты для дальневосточников обещают сделать доступнее
16:59
Росстандарт: На 12% российских АЗС торгуют суррогатом бензина
16:51
На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров Фото
16:40
Во Владивостоке открылась экспозиция «1917. Закат династии Романовых»
16:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
16:29
Хоккейный клуб "Адмирал" сравнял счет в серии плей-офф Видео
16:13
«Клуб выходного дня»: юные владивостокцы сделают подарки мамам и бабушкам к 8 Марта
16:02
Для переселенцев и получателей гектаров в ДФО действует 100 мер поддержки
15:51
Эсминец «Быстрый» воевал в одиночку
15:42
Какой сегодня праздник: 2 марта - Международный день спички
15:38
Завтра во Владивосток вернется тепло
15:25
Российско-японский диалог: специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы развития Владивостока
15:14
Какие изменения коснулись владивостокцев 1 марта Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4092 (31) от 03 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Без вас никак не обойтись!
Для открыток пригодились квиллинг, аппликация, оригами и декупаж
Юрий Трутнев: авиасообщение для Дальнего Востока станет более доступным
Призывают к прививке. Чтобы по лесу гулять без опаски
Фотохудожники представили друзей в новом образе
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Симферополе семеро подростков отравились клофелином

Школьники госпитализированы
Фото: rus2web.ru Фото: rus2web.ru
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

28 февраля семеро шестиклассников симферопольской школы №12 были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им поставили диагноз «отравление», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Как оказалось, накануне подростки принимали клофелин, который, к тому же, оказалось просроченным.

Как сообщили в Минздраве, один из школьников был помещен в реанимацию, но на сегодня состояние всех детей опасения не вызывает.

Вскоре стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ, а также о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Отметим, что клофелин, который является синтетическим гипотензивным препаратом, смешанный со спиртными напитками часто используется злоумышленниками в качестве сильного быстродействующего снотворного при совершении преступлений.

После употребления такого «коктейля» человек не может вспомнить, что с ним произошло ранее. В медицине этот препарат используется для лечения гипертонической болезни, он противопоказан детям до 15 лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу
21:24, 02 марта 2017 На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу

Водитель скрылся с места аварии

Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару
18:36, 02 марта 2017 Во Владивостоке оглашают приговор девушке, насмерть сбившей молодую пару

Следующее заседание - 3 марта в 10 утра

На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров
16:51, 02 марта 2017 На «Земле леопарда» в Приморье задержали вооруженных браконьеров

Возбуждено уголовное дело

В Приморье на пожаре спасли человека
14:42, 02 марта 2017 В Приморье на пожаре спасли человека

Обстоятельства случившегося выясняются

Житель Приморья жестоко избил своего отца, а после оставил его умирать
14:04, 02 марта 2017 Житель Приморья жестоко избил своего отца, а после оставил его умирать

Уголовное дело направлено в суд

Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье
13:58, 02 марта 2017 Женщина пойдет под суд за кражу в ювелирном магазине в Приморье

Украденное фигурантка дела сдавала в ломбард

У западной Камчатки в море горел сейнер
13:23, 02 марта 2017 У западной Камчатки в море горел сейнер

На помощь спешит спасательное судно «Сибирский» из Владивостока