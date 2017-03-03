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Общество

В Грозном состоялся показ первой модной коллекции дочери Кадырова‍ Айшат

Одежда создает образ современной мусульманки
Фото: Инстаграм Ольги Бузовой Фото: Инстаграм Ольги Бузовой
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

1 марта в Грозном, в Гранд-Холл Firdaws, состоялся показ первой модной коллекции женской одежды, созданной восемнадцатилетней дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат. Гостями показа стали телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, редактор Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и другие знаменитости, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Вниманию гостей были представлены три десятка вечерних нарядов в этно-стиле, в которых сочетаются молодежная мода и элементы национального колорита.

Отмечается, что вся одежда изготовлена из бархата, шифона, шелка, французского кружева и украшена полудрагоценными камнями. Напомним, Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws в прошлом году, представив парфюмерную композицию и детскую коллекцию. Известно, что первый флакон Айшат преподнесла своей матери, Медни Кадыровой.

Как сообщила сама Айша, она долгое время изучала национальную чеченскую одежду и решила выполнить коллекцию именно в этно-силе. «В каждом платье присутствует национальный мотив, как обязательный элемент. Моим советчиком в создании этих образов была только моя мама», — сообщила дизайнер.

Она также подчеркнула, что одежда бренда Firdaws с одной стороны, создает образ современной мусульманки, а с другой, соответствует общемировым модным тенденциям.

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