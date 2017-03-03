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Ученые узнали, в какие месяцы пары чаще разводятся

Специалисты провели исследование
Фото: 7ya.ru Фото: 7ya.ru
Владивосток, пятница, 03 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, какие месяца являются «проклятыми» для супружеских пар, сообщает РИА VladNews со ссылкой VistaNews.

По словам специалистов, людям свойственно разводиться в начале весны или в конце лета. Эксперты провели исследование, которое длилось 14 лет, и установили, что проклятыми" месяцами для супружеской пары является март и август.

Возможно, что разводы именно в этот период времени связаны с обманутыми надеждами, которые пары возлагают на зиму и лето. В период новогодних каникул, супруги планируют поехать на горнолыжные курорты или же наоборот, отправиться в теплые страны за новыми ощущениями. Летом - это поездка на море, за океан, к высоким пальмам и горячему песку.

Однако планам свойственно рушиться в самый неожиданный момент. Если запланированный отпуск соответствует ожиданиям, супруги получили новые ощущения, у них будет вполне удачный год, мысли о разводе отступят на задний план. Если же отпуск не принес супругам ожидаемых эмоций, не добавил страсти в отношения, пара поневоле начинает задумываться над тем, к чему приведут такие отношения, и не найдя ответ, идет к адвокатам с заявлением о разводе.

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