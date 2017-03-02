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На острове Попова во Владивостоке джип сбил 12-летнюю школьницу

Водитель скрылся с места аварии
Фото: ivbg.ru Фото: ivbg.ru
Владивосток, четверг, 02 марта , РИА Vladnews.

На острове Попова во Владивостоке водитель внедорожника сбил 12-летнюю школьницу, которая шла вдоль дороги (тротуар в этом месте отсутствует), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Водитель скрылся с места аварии, но его нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Авария произошла около 16 часов в районе дома по улице Садовой,2. По предварительным данным, автомобиль Toyota Hilux Surf двигался со стороны улицы Ленинской в сторону Заводской. За рулем был 40-летний мужчина.

В результате наезда девочка получила перелом правой лопатки, ей назначено амбулаторное лечение.

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